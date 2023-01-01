Гром победы, раздавайся!. Борис Акунин
Wink
Аудиокниги
Гром победы, раздавайся!. Борис Акунин

Гром победы, раздавайся!. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы205 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Смерть на брудершафт" – название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре «роман-кино», призванном совместить литературный текст с визуальностью кинематографа. В повести «Гром победы, раздавайся!» русский контрразведчик Алексей Романов получает задание, от которого зависит исход гигантского сражения…"

Гром победы, раздавайся! слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг