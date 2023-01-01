Гроб подполковника Недочетова. Исаак Григорьевич Гольдберг (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Разгар гражданской войны. По морозным Сибирским дорогам от деревни к деревне двигался разношерстный военный отряд. В нем и старые кадровые офицеры, и конные части, и мобилизованные пехотинцы. Среди военных тут и там встречались обмороженные, брюзжащие штатские. Все они объединены одной целью: пробиться вперед! На восток! Эта мысль поддерживала в отряде необходимую дисциплину, диктовала необходимые в походе мероприятия: выставлялись дозоры, снаряжались патрули. У избы, где располагался штаб, дежурили вестовые, мерзли в седлах ординарцы. Выставлялись караулы не только к военным снарядам. На крепких розвальнях крепко уложены были зеленые ящики. Пять аккуратных, прочно сбитых, замкнутых, опечатанных ящиков. К этим розвальням ставили усиленный караул. И называлось то, что так тщательно охранялось: архив, документы отряда…Адъютант штаба часто осматривал замки и печати у этих ящиков. В походе к ним часто подъезжал кто–нибудь из старших. И караулу было наказано строго–настрого никого не подпускать к ним ни в пути, ни на остановках…



Гроб подполковника Недочетова слушать на видеосервисе Wink.