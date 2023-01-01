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Гринтаун. Мишурный город. Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Нон-фикшн363 мин16+
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Сюжет
Брэдбери всегда был и физиком, и лириком. Он создавал новые миры и предупреждал о последствиях технологического прогресса. Этот сборник откроет новые грани Великого Мастера: как автора пронзительной лирики, художника волшебного детства, демиурга целых городов. Впервые изданные на русском ра�ссказы и стихотворения дополняются редкими дневниковыми записями и воспоминаниями о других писателях.
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