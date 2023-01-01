Гретель и ее бесы. Герман Рыльский,Тамара Рыльская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Мрачный ретеллинг классической сказки. Маленький городок Марбах не менял свой облик последние пару сотен лет. Окружающий его лес уже не пугает местных жителей, но предания о жуткой ведьме Пряничного домика заставляют их держаться от него подальше. Гретель живет на окраине Марбаха, прячась от мучащих призраков прошлого. Десять лет назад они с братом попали в настоящий ад. Теперь молодая женщина согласилась рассказать журналисту свою историю, распутав нити памяти с помощью психолога. Ей предстоит вспомнить всё. А главное – взглянуть в лицо правде: однажды в лесу на детей открыли охоту ведьмы, бесы, репоголовый Джек и даже родная мать.



Гретель и ее бесы слушать на видеосервисе Wink.