Гренландская кукла. Герт Нюгордсхауг (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Продолжаются детективные приключения Фредрика Дрюма, гурмана, тонкого знатока вин и специалиста по древним письменам и культурам. Во втором томе Фредрик Дрюм внезапно оказывается на тонущем пароме, а затем ему в руки попадает странная гренландская кукла – то ли оберег, то ли древний тотем, к�оторый к тому же как-то связан с хорошо сохранившимися останками доисторических людей, которые обнаружили в Норвегии… Как всегда, во время расследования Фредрик Дрюм будет много рассуждать о еде и вине, и много и со вкусом есть, так что не стоит слушать эту книгу на голодный желудок. © Storysidе



Гренландская кукла слушать на видеосервисе Wink.