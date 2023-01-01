Греческий вариант. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вадик Кудрявцев, основатель и президент совета директоров «Арго банка» среди московских банкиров был самой что ни на есть белой вороной. Во первых, он пришел на финансовые поля обновленной России не из комсомола, как большинство нормальных людей, а из довольно далекой области – театра, где успел поработать актером. Во вторых, он был просто неприлично образован в культурном отношении. Даже самая изысканная лесть не могла заставить Вадика Кудрявцева начать бизнес с недотепой – прежде всего он был прагматиком. Прагматизм, соединенный со знанием системы Станиславского, и помог ему выстоять в инфернальном мире русского бизнеса. С профессиональной точки зрения Кудрявцев был великолепно подготовлен. Он владел английским языком, понятиями и пальцовкой – в этой области он импровизировал, но всегда безошибочно. Он умел делать стеклянные глаза человека, опаленного знанием высших государственных тайн, и был неутомимым участником элитных секс оргий, где устанавливаются самые важные деловые контакты. Он мог, приняв на грудь два литра «Абсолюта», подолгу париться в бане со строгими седыми мужиками из алюминиево космополитических или газово славянофильских сфер, после чего безупречно вписывал свой розовый «Линкольн» в повороты Рублевского шоссе на ста километрах в час. Вместе с тем Кудрявцев был человеком с явными странностями. Он был неравнодушен ко всему античному – причем до такой степени, что многие подозревали его в легком помешательстве, что в конечном итоге и сыграло с ним злую шутку. Также не пропустите аудиокниги Виктора Пелевина: «Водонапорная башня», «Time Out», «Акико», «Жизнь и приключения сарая номер XII», «Тайшоу Чжуань. Китайская народная сказка», «Миттельшпиль», «Музыка столба», «Папахи на башнях», «Греческий вариант», «Краткая история пэйнтбола в Москве», «Гость на празднике Бон», «Запись о поиске ветра», «Фокус-группа», «Who by Fire», «Колдун Игнат и люди», «Один вог», «Откровение Крегера»



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