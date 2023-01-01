Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара». Филипп Матышак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Путеводитель по основным сюжетам, героям и мотивам греческих и римских мифов. Знакомые и малоизвестные истории предстают в новом свете и неожиданных подробностях: подчас мрачных и жестоких, подчас поэтичных и остроумных. Филипп Матышак – британский ученый и писатель, обладатель докторской степени Оксфорда по истории Рима. Он является автором множества книг по истории классической цивилизации, а также преподает древнюю историю в Институте непрерывного образования Мэдингли Холл Кембриджского университета.



Греческие и римские мифы слушать на видеосервисе Wink.