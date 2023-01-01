Графиня и Бродяга. Алисия Перл (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Графиня и Бродяга» – роман Алисии Перл, жанр юмористическое фэнтези, любовное фэнтези. Я считал, что у меня просто выдался плохой день, пока не пришлось прятаться голым в чужом шкафу. Теперь я должен жениться на его хозяйке, которой срочно понадобился магически одаренный супруг. Мне даже готовы заплатить круглую сумму за фиктивный брак. И ведь никто не знал, сколько тайн и призраков прошлого потревожит союз аристократки и простого парня. Что же выбрать: собственную свободу, деньги и власть, или, может… любовь?



Графиня и Бродяга слушать на видеосервисе Wink.