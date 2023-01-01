Граф Рысев. Алекс Ключевской (Лёха) (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Очнулся, кругом снег, кровь и мёртвая рысь. На затылке рана, прибежавший мужик тебя сиятельством называет, да всё по имени-отчеству. Только вот ты не помнишь, ни что произошло, ни почему ты сиятельство. Ты даже имени своего не помнишь, и всё вокруг кажется тебе не таким, как должно быть, неправиль�ным. Но ничего, руки-ноги целы, голова работает, а память вернется. Тем более, что всё вокруг твердят, что рысь тебя благословила.



Граф Рысев слушать на видеосервисе Wink.