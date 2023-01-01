Граф Михаил Андреевич Милорадович. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Очерки Лескова примыкают непосредственно к его статье о «Войне и мире», написанной в том же году. Хотя очерки представляют собой компиляцию работ других авторов, на которых Лесков сам ссылается, они в то же время дают весьма вольную художественную обработку сухого исторического материала. Лесков, как это легко видеть из сопоставления его очерков с источниками, мало интересуется историческими подробностями, документами и т.д., для нею главное – дать живой облик полководцев, их человеческие черты.



Граф Михаил Андреевич Милорадович слушать на видеосервисе Wink.