Граф Калиостро. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы полагаете, что персонажа «Граф Калиостро» Толстой попросту выдумал? Это не так. В действительности таинственный граф считается реально существующей личностью: настоящее его имя – Жозеф Бальзамо. Он родился в семье мелкого торговца сукном Пьетро Бальзамо и Феличии Браконьери. В детстве будущий алхимик был непоседлив и склонен к авантюрам, и больше интересовался фокусами и чревовещанием, чем науками. Из школы при церкви святого Рокка его выгнали за богохульство (второй вариант: за кражу). Для перевоспитания мать отправила его в монастырь бенедиктинцев. Один из монахов, аптекарь, сведущий в химии и медицине, заметив склонность Калиостро к химическим исследованиям, взял его к себе в ученики. Но обучение длилось недолго – Бальзамо уличили в мошенничестве и изгнали из монастыря. Впрочем, сам он утверждал, что долго изучал в монастырской библиотеке древние книги по химии, лекарственным травам и астрономии. Вернувшись в Палермо, Джузеппе занялся изготовлением «чудодейственных» снадобий, подделкой документов и продажей простакам якобы старинных карт с указанными на них местами, где спрятаны клады. В Париже, куда он перебрался из Лондона, Калиостро столкнулся с конкурентом – графом Сен-Жерменом. Калиостро позаимствовал у него несколько приемов, один из них – он заставлял своих слуг говорить любопытным, что они служат своему господину уже триста лет, и за это время тот ничуть не изменился. По другим данным, дворецкий отвечал, что поступил на службу к графу в год убийства Юлия Цезаря...Слушайте книгу.



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