Граф Булгаков. Книга 1. Укротить Аномалию. Кирилл Геннадьевич Тесленок (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Укротить Аномалию» – роман Кирилла Тесленока, первая книга цикла «Граф Булгаков», жанр бояръ-аниме, попаданцы в магические миры, боевое фэнтези. Глава рода Булгаковых умер – и алчные аристократы бросились делить его наследие. Они не ожидали, что в теле старшего наследника переродился я – сын Тёмной Богини Подземного мира. И я умею такое, что никому из Одаренных и не снилось. Но даже для меня не будет легкой прогулки. Тайны рода Булгаковых окутаны мрачной завесой – и очень многие хотят протянуть к ним свои склизкие щупальца. Аристократы, бандиты, Аномалии, монстры, искусственные нейролюди, тайные организации – этот альтернативный мир Российской Империи огромен и причудлив. И в нем ни на секунду не утихает борьба.



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