Говорящий с богом. Роман Суржиков (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Интерлюдии – это небольшие истории в стороне от главного сюжета. Действие разворачивается в новых местах, еще не знакомых читателю. Главные роли играют новые персонажи со своими чувствами и тайнами. Неведомые грани мира Полари раскрываются перед читателем и несут предвестье будущих великих событий. Повесть «Говорящий с богом» рассказывает историю возвращения Ворона Короны и кайра Джемиса в Первую Зиму, сопряжённую со смертельно опасными трудностями. Повесть «Говорящий с богом» хронологически расположена между книгами «Лишь одна звезда» и «Кукла на троне». Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков Обложка – Павел Кунгурцев



Говорящий с богом слушать на видеосервисе Wink.