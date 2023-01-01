Говорящая с призраками. Иные города. Нина Линдт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Работать бок о бок с вампиром и оборотнем? Влюбиться в демона? Ходить на шопинг с ангелом? Пожать руку призраку? Легко, если ты говорящая с призраками! Прилетев в Барселону на курсы испанского языка, Настя даже предположить не могла, что попадет на работу в детективное агентство, встретит демон�а, узнает про темное прошлое ангела, количество жизней ведьмы, будет наблюдать за романом между вампиром и человеком и… приобретет навыки общения с призраками.



Говорящая с призраками слушать на видеосервисе Wink.