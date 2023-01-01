Говорящая машина. Часть 1. Джеймс Крюс (книга, 2020) слушать онлайн

Радиоспектакль по повести. Профессор Розкам создал удивительную машину, способную переводить язык зверей и птиц на человеческий и наоборот. Действие своего детища изобретатель решил опробовать на питомцах соседей. Но не стоит вмешиваться в жизнь животных, где существуют свои собственные взаимоотношения. Исполнители: Джеймс, ведущий – Сергачев Виктор; Розкам, профессор – Плятт Ростислав; Мартин, его племянник – Потоцкая Ирина; Говорящая машина – Весник Евгений; Берингер, художник – Кваша Игорь; Рукомп, мясник – Каневский Леонид; Амалия – Кириллова Эсфирь; Господин Шайбль – Вицин Георгий; Аглая, кошка – Мирошникова Елена; Запятая, мышь – Гуляева Нина



Говорящая машина слушать на видеосервисе Wink.