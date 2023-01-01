Говорим по-русски. Выпуск 1. Марина Королева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Говорим по-русски с Мариной Королeвой» выпущена по материалам программ о русском языке, которые не первый год звучат в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Они пользуются поистине огромной и заслуженной популярностью среди слушателей самых разных возрастов и профессий: политиков и чиновников, школьников и учителей, домохозяек и бизнесменов, иностранцев, изучающих русский язык. Благодаря Интернету эти программы знают и люди, живущие за границей, но не желающие забывать родной язык. Автор аудиокниги, Марина Королeва, – журналист, кандидат филологических наук. На радио она ведет собственную ежедневную программу «Как правильно», в «Российской газете» – еженедельную колонку о русском языке. Кроме того, еженедельно в эфир «Эха Москвы» выходит программа «Говорим по-русски» (авторы и ведущие М.Королeва и О.Северская).



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