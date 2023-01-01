Говори со мной как с тем, кого ты любишь. 127 фраз, которые возвращают гармонию в отношения. Нэнси Дрейфус (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Главное в отношениях – находить выход из конфликтов. Эта книга содержит 127 стоп-фраз, способных остановить любую ссору. А также разбор более 60 примеров конфликтных ситуаций из реальной практики семейного психотерапевта с 25-летним стажем. Когда ссора заходит в тупик, а отношения трещат по швам от взаимных претензий, самое время обратиться к методике Нэнси Дрейфус. Автор этой книги предлагает почти магический инструмент по прекращению конфликтов между близкими людьми.



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