WinkАудиокнигиГотовимся к тесту по русскому языку. Первый сертификационный уровень. Общее владение. Наталья Румянцева,Ирина Гусева,С. Костина,А. Жиндаева
Готовимся к тесту по русскому языку. Первый сертификационный уровень. Общее владение. Наталья Румянцева,Ирина Гусева,С. Костина,А. Жиндаева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература48 мин12+
Сюжет
Аудиоприложение к книге Готовимся к тесту по русскому языку. Первый сертификационный уровень. Общее владение Книга «Готовимся к тесту по русскому языку. Первый сертификационный уровень. Общее владение» адресована всем, кто, изучая русский язык, прошeл программу Первого сертификационного ур�овня и хочет подготовиться к тестированию, чтобы получить государственный Сертификат первого уровня. Эта книга будет также полезна всем тем, кто хочет самостоятельно проверить свой уровень владения русским языком.
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