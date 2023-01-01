Готические рассказы 2. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этот сборник вошли аудиоверсии рассказов, принадлежащих разным авторам и разным эпохам. Но все они объединены сюжетами, обладающими завораживающей способностью погружать слушателя в мир тайн, покрытых пеленою мрака. Издательство предоставляет вам возможность с замиранием сердца, при све�те тусклой свечи, подобно леди и джентльменам доброй старой Англии, приоткрыть дверь в мир таинственного и непознанного. Эдвард Фредерик Бенсон. Искупление Эдит Уортон. Потом, много позже Монтегю Родс Джеймс. Предостережение любопытным Эдвард Фредерик Бенсон. Примирение Шейн Лесли. Как бы в тусклом стекле ©



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