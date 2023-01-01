Государство Солнца. Томмазо Кампанелла (книга, 2021) слушать онлайн

«Государство Солнца» многим напоминает платоновские «Диалоги» – хотя бы тем, что повествование строится в виде беседы мореплавателя, только что побывавшего в загадочном «Городе Солнца», и его внимательного слушателя. Тем не менее, это произведение во многом отличается от утопий того времени – здесь прослеживается влияние политических процессов в Италии того времени и увлечение автора астрологией. Противоречива ли позиция автора? Да. Но только ли в эпоху Средневековья и Возрождения попытки создать идеальную модель общества приводили к противоречиям? Познакомьтесь с этим знаменитым произведением – и, возможно, оно натолкнет вас на создание собственных государственных теорий? «Истинно лишь то, что соответствует разуму…» – утверждал Томмазо Кампанелла.



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