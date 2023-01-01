Государство и мы. Дени Дидро. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Дени Дидро приехал в Российскую империю в 1773 году по приглашению Екатерины II. Почти полгода философ и императрица вели беседы о том, какой должна быть Россия. Суждено ли ей стать демократией? Народ в рабстве у государя или государь — раб своего народа? Существует ли русский характер и можно ли �высмеивать религию? Об этом и многом другом — в письмах, заметках и критических статьях философа.





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