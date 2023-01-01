Государь. Никколо Макиавелли. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 1546 году участники Тридентского собора постановили, что книга Никколо Макиавелли «Государь» написана рукой Сатаны. В 1559 году ее включили в «Индекс запрещенных книг». А в 2001 году назвали самой спорной книгой всех времен и народов. Впервые власть рассматривается в ней как инструмент в руках правителя, действующего исходя из своих желаний. Макиавелли считает целесообразным применять жестокие меры на этапе захвата власти, чтобы в дальнейшем даровать послабления народу как милость государя. Он спокойно рассуждает о способах подавления политических оппонентов и возможной гибели государя вследствие заговора. Его принципы применялись в средневековой политике с тем же рассудочным цинизмом, как и в современном управлении. Технологии, систематизированные философом, годятся для любых целей.



Государь слушать на видеосервисе Wink.