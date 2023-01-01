«Гостю почет – хозяину честь». Правила проведения официальных мероприятий. Елена Игнатьева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Современные правила международного бизнеса предусматривают обязательное проведение официальных мероприятий (приемов). Главной целью подобных приемов является укрепление деловых отношений и обмен информацией в неофициальной обстановке. «Международный деловой этикет» – это серия аудиоп�одкастов, разбитых по тематикам. Здесь вы найдете много интересной информации об истории возникновения этикетных правил, исторических фактов и забавных историй, связанных с несоблюдением правил делового этикета.



«Гостю почет – хозяину честь» слушать на видеосервисе Wink.