«Гостю почет – хозяину честь». Правила проведения официальных мероприятий. Елена Игнатьева
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«Гостю почет – хозяину честь». Правила проведения официальных мероприятий. Елена Игнатьева

«Гостю почет – хозяину честь». Правила проведения официальных мероприятий. Елена Игнатьева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн120 мин16+

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Сюжет

Современные правила международного бизнеса предусматривают обязательное проведение официальных мероприятий (приемов). Главной целью подобных приемов является укрепление деловых отношений и обмен информацией в неофициальной обстановке. «Международный деловой этикет» – это серия аудиоподкастов, разбитых по тематикам. Здесь вы найдете много интересной информации об истории возникновения этикетных правил, исторических фактов и забавных историй, связанных с несоблюдением правил делового этикета.

«Гостю почет – хозяину честь» слушать на видеосервисе Wink.

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