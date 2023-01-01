Гостинец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Гостинец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Гостинец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Жених Юлии Карасевой Андрей обнаружил на ручке входной двери гостинец для ребенка и записку, обращенную к Юле, в которой некий Николай сообщал, что он готов забрать из Дома ребенка их общую дочку. Юля убеждает Андрея, что у нее нет никакой дочки, но Андрей не верит ей. Обиженная Юля уходит от жениха, она подозревает в розыгрыше подругу – стюардессу Тамару, которая раньше была девушкой Андрея. Юля приходит к ней домой и узнает от мужа Тамары Никиты, что Тамара в рейсе. Юля рассказывает ему о непорядочном поступке Тамары. Никита советует Юле дождаться Тамару и оставляет ее ночевать. Неожиданно в квартире появляется Тамара. Юля решает отомстить ей и прозрачно намекает на то, что переспала с Никитой. Тамара со скандалом уходит к родителям, Никита прогоняет Юлю. Юля решает объясниться с Андреем, но видит его в обществе Тамары. Юля понимает: Тамара с помощью интриги добилась расположения Андрея. Юле жаль Никиту, она идет извиниться перед ним за то, что вовлекла его в свою месть Тамаре. Но, не сдержавшись, рассказывает ему о связи Тамары и Андрея. Никита в отчаянии. Когда Тамара гуляет с дочерью своей подруги Веры, их видит Андрей. Он говорит, что согласен жениться на ней, несмотря на то, что у нее есть ребенок. Но Юля обижена на Андрея за то, что он не поверил ей. Юля решает уехать из города, но Андрей останавливает ее – он узнал, что гостинец на ручке двери появился из-за недоразумения, он предназначался другой Юле, которая раньше жила в его квартире. Юля понимает, что возводила напраслину на Тамару. Она бежит извиняться перед ней. Выясняется, что Тамара беременна, перенервничав, она чуть не потеряла ребенка. Тамара прощает Юлю, а она, в свою очередь – Андрея.

Гостинец слушать на видеосервисе Wink.

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