Гостевой брак. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Уже полгода Анна и Павел Степановы были женаты, но каждый вечер муж уходил от нее к себе домой, не желая оставаться до утра. Павел утверждал, что настоящая семья – это не когда двое несчастных всю ночь ворочаются, борются за одеяло, толкают друг друга локтями и храпят, а когда муж и жена видят друг друга свежими, нарядными, отдохнувшими, и никакая «бытовуха» не отравляет свежести чувств. Однажды Анна потребовала, чтобы в эту ночь Павел остался. А если он не захочет – то место в ее спальне займет другой мужчина. Но Павел решил, что Анна просто шантажирует его, и ушел. Анна, решив во что бы то ни стало перевести отношения из «гостевых» в «бытовые» решила сама переехать к мужу. Но оказалось, что у Павла временно поселился друг Виталий, которого Аня терпеть не может. Виталия выгнала жена, и он тяжело переживает разрыв. Ему нужна поддержка, и Павел не может его выгнать. Поэтому он просит уйти ее. Анна решила отомстить мужу – она пригласила в гости бывшего одноклассника Митю. Павел, застав у жены другого мужчину, ушел. Подруга Анны Катя отправилась к Павлу за оставшимися Аниными вещами, и вскоре сообщила, что осталась у Павла на ночь. Анна была возмущена предательством мужа и подруги! Ведь до сих пор Павел никогда не оставлял ее у себя до утра. Однако вскоре выяснилось, что ночевала Катя с Виталием, и у них все серьезно. Она специально не рассказала Ане всю правду, надеясь, что та захочет вернуть мужа, и таким образом помирится с Павлом. Но в Ане только сильнее взыграло уязвленное самолюбие. Она наотрез отказывалась мириться с Павлом, который уже готов был сутки напролет дежурить у ее дверей. А однажды Катя сообщила, что Павел в больнице. Аня решила, что это очередной трюк, что разжалобить и вернуть ее. Но оказалось, что на этот раз все всерьез. Анна поняла, что теперь может по настоящему потерять мужа. Она сама пришла к Павлу, и тот был счастлив, что они провели ночь вместе. Анна же решила, что можно комбинировать «гостевые» отношения и совместное проживание.



Гостевой брак слушать на видеосервисе Wink.