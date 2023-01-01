Госпожа души моей. Оливия Лейк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Даже короли обязаны подчиняться воле богов… Так случилось и с Эриком. Он уже и не чаял вновь обрести утерянную для мира супругу. Но боги вернули ее. Казалось бы, вот оно – счастье! Но как быть с Алирой, нынешней королевой Роутвуда? Расторжение брака – дело неслыханное! Но иного выхода нет. Алира осталась одна: без мужа и защитника, с ребенком под сердцем – судьба как никогда жестока. Но если ты влюблена и по-прежнему очень упряма, даже коварной судьбе можно бросить вызов!



Госпожа души моей слушать на видеосервисе Wink.