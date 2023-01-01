Господин Зима. Терри Пратчетт (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Терри Пратчетт – английский писатель, суммарный тираж книг которого составляет более 70 миллионов экземпляров. За свои литературные труды Терри Пратчетт был награжден Орденом Британской Империи, а в 2009 году посвящен английской королевой Елизаветой II в рыцари-бакалавры. Потрясающая история про юную ведьму Тиффани, написанная знаменитым британским писателем Терри Прачеттом – для детей и взрослых. Вас ждут захватывающие приключения в Плоском мире. Тиффани Боллен и не думала танцевать – но ноги сами понесли ее в пляс! Холодной осенней ночью она станцевала на лесной поляне танец, приветствующий наступление зимы… и обратила на себя внимание Зимовея. Он – снега, льды и лютая стужа. Он – стихия, вдруг влюбившаяся в смертную девушку. И теперь Зимовей дарит Тиффани ледяные розы, создает в её честь снежинки и айсберги, пишет её имя инеем на стёклах. Ради неё он хочет сам сделаться человеком. И готов преподнести возлюбленной королевский подарок – вечную зиму. То, что мир при этом погибнет, его не смущает. Стихийный дух вообще на смущение не способен. И вежливые слова, вроде «спасибо, нет!», для него ничего не значат. Но если Тиффани не сможет его остановить, весна больше никогда не наступит… Третья книга о Тиффани Болен, тридцать пятая книга цикла «Плоский мир».



Господин Зима слушать на видеосервисе Wink.