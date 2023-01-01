Господин Великий Новгород. Наносная беда. Даниил Мордовцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Историческая беллетристика Даниила Лукича Мордовцева, написавшего десятки романов и повестей, была одной из самых читаемых в России XIX века. Не потерян интерес к ней и в наше время. В романе «Господин Великий Новгород», отражено отношение автора к той трагедии, которая совершалась в отечественной истории начиная с XV века, в период объединения российских земель вокруг Москвы. Он ярко показывает, как власти предержащие, чтобы увеличить свои привилегии и удовлетворить личные амбиции, под предлогом борьбы за религиозное и политическое единомыслие сеяли в народе смуту, толкали его на раскол, духовное оскудение и братоубийственные войны. В романе есть любовь и предательство, политические интриги и кровавые сражения. Но самое главное, что слушая данный роман мы как бы переносимся в 1470-й год. Обилие слов и понятий того времени постоянно встречающихся в романе создают замечательный колорит быта и говора «Великого Новогорода». В повести «Наносная беда» рассказывается об эпидемии чумы 1771-го года в Москве, занесенной русскими войсками с русско-турецкой войны.



Господин Великий Новгород слушать на видеосервисе Wink.