Господин из Сан-Франциско. Иван Бунин (книга, 2019) слушать онлайн

«Господин из Сан-Франциско». Роман-притча русского писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. Американский предприниматель в первый раз за много лет едет отдохнуть, в круиз по Европе с семьёй. Он наслаждается однообразными привилегиями, которые дарят ему деньги и статус, не замечая скоротечности и красоты жизни, но когда с ним самим происходит несчастье, все деньги мира не приходят ему на помощь… Новелла входит в список книг для прочтения в 10-11 классе школы.



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