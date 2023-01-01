Гороскоп друидов. Цветочный гороскоп. Животные-покровители. Елизавета Данилова (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

В древние времена, до середины I века до н.э., на территории нескольких современных стран (Англии, Франции, Испании, Италии и Чехии) обитали племена кельтов. Друиды были особой, замкнутой кастой жрецов этого народа. Они считались хранителями традиционных поверий и обрядов кельтов, передаваемых веками из поколения в поколение. Наиболее почитались жрецы высшей касты, которые были признанными колдунами, предсказателями будущего и хранителями мудрости предков. Они составляли календари, определяли наиболее благоприятные дни для всего племени и предсказывали судьбу. Большое значение друиды придавали деревьям. Они считали, что, подобно людям, деревья обладают определенным характером, достоинствами и недостатками. Каждое дерево соответствует какому-либо человеческому типу и отождествляется с ним. Многие предания этой древней касты жрецов с течением времени были утрачены, но их гороскоп сохранился. В соответствии с учением друидов судьба человека, его характер и будущее зависят от места нахождения Солнца по отношению к Земле в момент рождения ребенка. В наше время существует много различных теорий о волшебных свойствах деревьев, например, о том, что деревья лечат людей: если прислониться к «своему» дереву, оно снимет усталость, наполнит неиссякаемой энергией, снимет болевые ощущения. Кроме гороскопа друидов, в этой аудиокниге вас ждут гороскоп цветов и рассказ о животных-покровителях. Продюсер издания: Владимир Воробьёв © Е. Данилова ©&℗ ИП Воробьев В.А. ©&℗ ИД СОЮЗ



Гороскоп друидов слушать на видеосервисе Wink.