Города для людей. Ян Гейл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Ян Гейл, архитектор с более чем 50-летним опытом, в этой книге напоминает о важной, но на много лет забытой истине. О том, что города строятся в первую очередь для людей, а не для машин, заводов и фабрик.

Людям нужны живые, уютные и безопасные города. Только тогда в них будет эффективно работать промышленность и расти экономика. И, самое главное, вложения в заботу о людях на уровне города по сравнению с другими социальными расходами, такими как здравоохранение и автомобильная инфраструктура, так скромны, что их могут позволить себе даже развивающиеся города во всех уголках мира.

Заинтересованность и фантазия самих горожан наряду с более масштабными проектами могут сделать безжизненный унылый город совершенно другим всего за несколько лет.

В своей замечательной книге Ян Гейл рассказывает, как должны быть устроены города, чтобы люди в них могли не только работать, но и радоваться жизни.



Города для людей слушать на видеосервисе Wink.