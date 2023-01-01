Город мертвых. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этом городе творились непонятные, страшные вещи. Банда оголтелых сатанистов держала в страхе всe население. Затем произошло убийство двух проверяющих из Конторы под видом несчастного случая. Тогда в город послали майора ФСБ Дмитрия Корсакова, лучшего спеца по неординарным ситуациям. И он довольно быстро понял, что банда – только верхушка айсберга.... Дополнительная информация: эту аудиокнигу не рекомендуется слушать детям и людям со слабыми нервами…



Город мертвых слушать на видеосервисе Wink.