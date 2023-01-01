Город драконов. Книга третья. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн

Вы в когтях Города Драконов! Чувствуете стальную хватку? Ощущаете нарастающий ужас? Готовы бросить вызов тем, кто сильнее и могущественнее? Вьюга свирепеет над Вестернаданом, яростный ветер сметает пыль с древних усыпальниц, обнажая забытые легенды, а убийственное прошлое более не желает скрываться в недрах Железной Горы. Как появились драконы? Что их ждет? И почему во всем этом замешана власть? Ученица профессора Стентона упорно ищет ответы на ставшие жизненно важными вопросы. Перед Анабель стоит нелегкая задача – под видом прислуги проникнуть в резиденцию Арнелов, найти дорогу в семейный склеп, расшифровать послание предков и, главное, не попасться дракону, которого совершенно не устраивает, что объект его страсти рискует собой. Мисс Анабель Ваерти продолжает свое опасное расследование.



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