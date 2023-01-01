Гормональная перезагрузка. Как естественным образом сбросить лишние килограммы, повысить уровень энергии, улучшить сон и навсегда забыть о приливах. Анна Кабека
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Гормональная перезагрузка. Как естественным образом сбросить лишние килограммы, повысить уровень энергии, улучшить сон и навсегда забыть о приливах. Анна Кабека

Гормональная перезагрузка. Как естественным образом сбросить лишние килограммы, повысить уровень энергии, улучшить сон и навсегда забыть о приливах. Анна Кабека (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Учебная и научная литература446 мин12+

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Сюжет

Нельзя недооценивать силу гормонов и роль, которую они играют в нашей жизни. Особенно во время неизбежных перестроек вроде менопаузы. О том, как с помощью гормонов сбросить вес, повысить работоспособность организма и улучшить сон, рассказывает доктор Анна Кабека. В книге вас также ждет авторская программа детоксикации и месячная диета, которые помогут восстановить функции организма в самые сложные моменты жизни.

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