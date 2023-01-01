Горький квест. Том 3. Александра Маринина (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Заключительная часть самого необычного романа Александры Марининой! Длительное удовольствие от прослушивания – ГАРАНТИРОВАНО! Один из самых необычных романов Александры Марининой. При подготовке к его написанию, автор организовал фокус-группы, состоящие из молодых людей, никогда не живших в СССР. Цель: понять, как бы они поступили в той или иной ситуации, если бы на дворе были 70-е годы прошлого столетия. Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек…Мечта!? Что ж, Квест покажет… Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма необычном эксперименте – путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи «развитого социализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на «комсомольских собраниях», лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду – просто забавное приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для каждого из них?



Горький квест слушать на видеосервисе Wink.