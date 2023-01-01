Горькая правда. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Аня Миланова узнала, что у ее матери есть любовник. Аня всегда гордилась своими родителями и считала, что у них идеальная семья. Аня не может простить матери такого предательства. Но настоящий шок Аня пережила, узнав, что любовник матери – отец Ани, которого мать предала двадцать лет назад.У Ани уже есть отец – Виктор. Он ее вырастил, воспитал, и Аня любит только его. Аня не могла позволить, чтобы мать лгала Виктору. Ей хотелось обо всем рассказать ему, но правильно ли это будет по отношению к маме? И как отреагирует Виктор на эту горькую правду? За помощью Аня обратилась к психоаналитику.



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