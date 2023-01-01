Горизонт событий. Книга 8. Альфа Цефея. Том 2. Евгений Бергер
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Горизонт событий. Книга 8. Альфа Цефея. Том 2. Евгений Бергер

Горизонт событий. Книга 8. Альфа Цефея. Том 2. Евгений Бергер (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези18+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

«Альфа Цефея» – фантастический роман Евгения Бергера, восьмая книга второй том цикла «Горизонт событий», жанр боевая фантастика, попаданцы. Подъем на гору никогда не бывает легким. И проделав долгий путь, мы рискуем обнаружить в конце далеко не то, что искали.

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