WinkАудиокнигиГоризонт событий. Книга 8. Альфа Цефея. Том 2. Евгений Бергер
Горизонт событий. Книга 8. Альфа Цефея. Том 2. Евгений Бергер (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези18+
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Сюжет
«Альфа Цефея» – фантастический роман Евгения Бергера, восьмая книга второй том цикла «Горизонт событий», жанр боевая фантастика, попаданцы. Подъем на гору никогда не бывает легким. И проделав долгий путь, мы рискуем обнаружить в конце далеко не то, что искали.
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