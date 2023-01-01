Горизонт событий. Книга 1. Евгений Бергер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Горизонт событий» – фантастический роман Евгения Бергера, первая книга одноименного цикла, жанр боевая фантастика, попаданцы. Добро пожаловать в мир будущего, где технологии идут в ногу со временем, странами управляют могущественные кланы, а где-то там, среди темных переулков, живут уникумы, обладающие невероятными способностями. Мир, где каждому найдется место. Даже одинокому палачу с Земли…



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