Горе от ума (сборник). Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

Сюжет

В книгу вошли бессмертная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», другие драматические произведения, а также стихотворения, статьи, корреспонденции и путевые записки выдающегося русского драматурга, поэта и дипломата. Содержание сборника: Горе от ума Молодые супруги Студент Отрывок из комеди�и «Своя семья, или Замужняя невеста» Притворная неверность Проба интермедии Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом Стихотворения Статьи, корреспонденции, путевые заметки



Горе от ума (сборник) слушать на видеосервисе Wink.