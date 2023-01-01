Горе от ума (сборник). Александр Грибоедов
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Горе от ума (сборник). Александр Грибоедов

Горе от ума (сборник). Александр Грибоедов (книга, 1824) слушать онлайн

1824, Аудиокнига
Классика, Русская литература925 мин12+

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Сюжет

В книгу вошли бессмертная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», другие драматические произведения, а также стихотворения, статьи, корреспонденции и путевые записки выдающегося русского драматурга, поэта и дипломата. Содержание сборника: Горе от ума Молодые супруги Студент Отрывок из комедии «Своя семья, или Замужняя невеста» Притворная неверность Проба интермедии Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом Стихотворения Статьи, корреспонденции, путевые заметки

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