Гордый дед мороз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В детском саду проводится новогодний утренник. Воспитательница Наташа, одетая в костюм Деда Мороза, готовится к выходу. Тут приходит девочка Маруся за руку со своим дедушкой. Наташа узнает в нем Сашу Буткевича, с которым в молодости у нее был роман. Саша удивлен, встретив Наташу в детском саду: ведь в юности она мечтала стать знаменитой актрисой. Выясняется, что Александр, отвергнутый некогда Наташей, работает мэром северного города. Она оглядывается на свою жизнь, и понимает, что битва за счастье безнадежно проиграна: карьера актрисы ей не удалась, муж-художник, подававший большие надежды, превратился в пьяницу и скандалиста. В Саше вспыхивает прежняя любовь к Наташе, которая тоже чувствует, что по-настоящему полюбила этого сильного мужчину. Саша зовет Наташу и ее сына уехать вместе с ним на Север. Но гордость не позволяет ей отдаться своему чувству: Наташе кажется, что в Саше говорит жалость к ней. Вдобавок, муж Наташи Арсений, почувствовав в Александре своего соперника, умоляет ее не разрушать семью. Наташа решает остаться с Арсением ради сына и прощается с Сашей. Обещания Арсения начать новую жизнь оказываются пустым звуком – он устраивает пьяный дебош и выгоняет Наташу с сыном из дома. Наташа с Андрюшей приходят в детский садик. Она понимает, что из-за гордыни упустила свой шанс на счастье. Но внезапное появление Александра превращает этот печальный вечер в предновогоднюю сказку: он решительно берет Наташу на руки и несет на улицу – к машине. Наташа, Андрюша и Саша уезжают на Север.



Гордый дед мороз слушать на видеосервисе Wink.