Гордый дед мороз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Гордый дед мороз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Гордый дед мороз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

В детском саду проводится новогодний утренник. Воспитательница Наташа, одетая в костюм Деда Мороза, готовится к выходу. Тут приходит девочка Маруся за руку со своим дедушкой. Наташа узнает в нем Сашу Буткевича, с которым в молодости у нее был роман. Саша удивлен, встретив Наташу в детском саду: ведь в юности она мечтала стать знаменитой актрисой. Выясняется, что Александр, отвергнутый некогда Наташей, работает мэром северного города. Она оглядывается на свою жизнь, и понимает, что битва за счастье безнадежно проиграна: карьера актрисы ей не удалась, муж-художник, подававший большие надежды, превратился в пьяницу и скандалиста. В Саше вспыхивает прежняя любовь к Наташе, которая тоже чувствует, что по-настоящему полюбила этого сильного мужчину. Саша зовет Наташу и ее сына уехать вместе с ним на Север. Но гордость не позволяет ей отдаться своему чувству: Наташе кажется, что в Саше говорит жалость к ней. Вдобавок, муж Наташи Арсений, почувствовав в Александре своего соперника, умоляет ее не разрушать семью. Наташа решает остаться с Арсением ради сына и прощается с Сашей. Обещания Арсения начать новую жизнь оказываются пустым звуком – он устраивает пьяный дебош и выгоняет Наташу с сыном из дома. Наташа с Андрюшей приходят в детский садик. Она понимает, что из-за гордыни упустила свой шанс на счастье. Но внезапное появление Александра превращает этот печальный вечер в предновогоднюю сказку: он решительно берет Наташу на руки и несет на улицу – к машине. Наташа, Андрюша и Саша уезжают на Север.

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