Гордая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сорокалетняя Софья Касаткина несколько лет назад развелась с мужем. Он изменил ей, она так обиделась, что поторопилась разменять их квартиру на две коммуналки. В одной из них она и стала жить с дочкой Лилией. Софья надеялась, что быстро сможет забыть мужа и обрести счастье с другим. Но муж не забывался, а отношения с другими не складывались. В тот день с Софьей решил порвать ее недавний любовник Павел. Софья устроила ему истерику, пытаясь не отпустить. Эту сцену увидела дочь. Лилия была в шоке, раньше ее мать никогда ни перед кем так не унижалась. Отношения матери и дочери охладели. Вскоре в соседнюю комнату в коммуналке въехал Григорий. Очень быстро Григорий и Софья стали симпатизировать друг другу. Софья надеялась, что, наконец, встретила свое счастье, но увидела, что ее дочь старается обратить на себя внимание Григория. Софья посчитала, что дочь назло матери пытается влюбить в себя Григория. Их отношения окончательно испортились. Тут еще к Софье решил вернуться Павел. Григорий увидел Павла, Софье пришлось объяснить, что когда-то Павел ее сильно обидел. Григорий и Павел подрались. Софья увидела, как к Григорию бросилась ее дочь, как она испугалась за него. До Софьи, наконец, дошло, что Лилия действительно влюбилась в соседа. Софья решила отказаться от своих планов относительно Григория, тем более, она не любила его. А к Софье вернулся ее бывший муж, о примирении с которым она все это время тайно мечтала.



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