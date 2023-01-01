WinkАудиокнигиГонка за лидерство: секрет побед великого конструктора. Росс Браун,Адам Парр
Гонка за лидерство: секрет побед великого конструктора. Росс Браун,Адам Парр (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн562 мин16+
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Сюжет
"Гонка за лидерство" – это убедительный автопортрет современного автоспорта, столь необходимый для достижения вершин в самой популярной гоночной серии. Браун оценивает свою карьеру, методы и ошибки, чтобы раскрыть уникальный мир «Формулы-1», беспощадного мира, где каждые секунда и дюйм �имеют решающее значение.
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