Гонка за лидерство: секрет побед великого конструктора. Росс Браун,Адам Парр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Гонка за лидерство" – это убедительный автопортрет современного автоспорта, столь необходимый для достижения вершин в самой популярной гоночной серии. Браун оценивает свою карьеру, методы и ошибки, чтобы раскрыть уникальный мир «Формулы-1», беспощадного мира, где каждые секунда и дюйм �имеют решающее значение.



Гонка за лидерство: секрет побед великого конструктора слушать на видеосервисе Wink.