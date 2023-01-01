Гончаров. Обломов. Леонид Клейн (книга, 2017) слушать онлайн

Что такое Обломовщина, или как история любви превратилась в обыкновенную историю Описание: В русской классической литературе есть много романов про скуку и бесполезность жизни. Про преступления. Про войну. И даже про семью. Но очень мало – собственно про любовь. Про то, как встречаются мужчина и женщина, как зарождаются чувства и отношения. И что из этого может получится. «Обломов» – это именно про любовь. Это настоящая азбука любви. Гончаров последовательно, неспешно, обстоятельно показывает нам, как ЭТО происходит. Оба влюблены. Нет непреодолимых внешних преград, и….все равно ничего не получается. Нет более спокойного, грустного и психотерапевтического чтения. В 20 веке подобная история была бы описана истерично и надрывно… А у Гончарова получилась обыкновенная история. История любви и разрыва.



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