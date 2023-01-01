Голоса летнего дня. Ирвин Шоу (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прекрасным летним днем на немолодого уже человека, наблюдающего за увлеченной игрой сынишки в бейсбол, накатили воспоминания. Воспоминания о том, как и сам он был таким же мальчишкой, и что случилось потом… Детство, отрочество, юность. Первая любовь и большие надежды. Годы учения и мучительных поисков работы. Великая депрессия, прокатившаяся по США. Война. Любовь уже взрослая, большая и непростая. Брак. Измены. Сомнения. Кризис среднего возраста. Нелегкий путь к принятию себя и обретению мудрости. Жизнь, как она есть, счастливая и несчастная, полная радостей и неудач, ничего не дающая даром и за все заставляющая платить ту или иную цену.



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