Голос внутри меня. Брайан Фриман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Фриман снова и снова доказывает свое мастерство в создании психологического напряжения». – Лиза Гарднер «Романы Фримана жесткие и напряженные – но до той степени, чтобы не отпугнуть более „нежных“ читателей». – Booklist «Триллер, который невозможно отложить и который будет преследовать вас еще долго после прочтения». – Bookreporter Совесть или справедливость? Казалось бы, парадоксальный, невозможный выбор. Однако именно его придется сделать главному герою нового жесткого триллера Брайана Фримана, чья «Ночная птица» стала одним из лучших триллеров 2017 г. в США. 3:42 ночи. В этот час дом детектива Фроста Истона внезапно наполнился диким шумом. Зазвонили все будильники – включая тот, которого раньше здесь никогда не было. Жестокий убийца Руди Каттер выставлял 3:42 на часах всех своих жертв, а среди них была и сестра Фроста. Но маньяк давно пойман инспектором и отбывает пожизненное. Неужели он смог устроить чудовищное издевательство из-за стен тюрьмы? А если нет, то кто – и зачем – это сделал?



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