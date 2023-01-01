Голос в радиоэфире. Кэролайн Куни (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Голос в радиоэфире» – продолжение бестселлеров Кэролайн Куни «Лицо на пакете молока» и «Притворись моей сестрой» и третья часть культовой серии MOLOKO, проданной тиражом 15 000 000 экземпляров. В третьей книге Дженни пытается наладить отношения с обеими семьями и поддерживать связь со своим парнем Ривом, который уехал учиться в другой город. Но прошлое напоминает о себе неожиданным образом: Дженни становится знаменитой, весь город обсуждает историю ее похищения. Все потому что кто-то каждую неделю в прямом эфире рассказывает мучительные подробности и секреты из жизни девушки и ее близких.



Голос в радиоэфире слушать на видеосервисе Wink.