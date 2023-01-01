Голос в эфире. Истории, которые были услышаны. Анна Леонтьева (книга, 2020) слушать онлайн

Эти истории – про обычную жизнь, только увиденную особым образом. Это взгляд из повседневности – в вечность. Так совпало, что Анну Леонтьеву пригласили писать и читать небольшие рассказы на радио как раз в тот момент, когда в страшной автокатастрофе погиб ее муж, а старший сын потерял руку. «Тогда Бог дал мне что-то такое, что мои тексты зазвенели от внутреннего напряжения». И их услышали! Люди разных сословий и профессий – ученые, режиссеры, таксисты – писали, что испытывали невероятные эмоции, слушая эти «очень простые» истории в эфире. Возможно, потому, что они – про те моменты, когда как будто вспыхивает в темноте огонек спички – и в световом пятне ты видишь именно то главное, что должен был увидеть.



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