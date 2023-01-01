Голос клиента: Открываем секреты целевой аудитории. Елена Кравченко,Екатерина Гайнутдинова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Голос клиента. Открываем секреты целевой аудитории» – ваш надежный гид в мире эффективного взаимодействия с клиентами. Благодаря авторскому алгоритму, разработанному Еленой Кравченко и Екатериной Гайнутдиновой, вы научитесь исследовать возрастные группы и базовые архетипы. Через формирование групп, разбор целевой аудитории и использование глубинных интервью вы сможете создавать детальные портреты своих клиентов, успешно тестировать гипотезы и разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии. Аудиокнига подчеркивает важность выбора целевой аудитории, с которой у вас есть общие ценности. Она предлагает маркетинговые инсайты для создания типичного профиля идеального покупателя, позволяя вам лучше понимать свою аудиторию и разрабатывать эффективные стратегии. Прослушав эту аудиокнигу, вы освоите искусство выявления идеальных клиентов и повысите эффективность своего предложения, избегая при этом стандартных подходов. А главное, вы научитесь слышать, а не только слушать другого человека и понимать его истинные желания.



Голос клиента: Открываем секреты целевой аудитории слушать на видеосервисе Wink.