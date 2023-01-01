Голод. Светлана Павлова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Ироничная и пронзительная исповедь нового поколения о поиске любви к себе. Когда давит усталость от мегаполиса, одиночества и культуры достигаторства. Когда поискам любви, дружбы и понятного, осмысленного занятия мешает рабская зависимость от сервисов и личного комфорта. Лене тридцать. Внешне у нее понятная сложившаяся жизнь: карьера в креативном агентстве, ипотека, вечеринки, друзья. Но ещё у нее есть тайна – булимия. Вот уже больше десяти лет Лена сидит на диете, срывается, снова голодает – и так по кругу. Она ненавидит свое отражение в зеркале и весы, но с робкой надеждой хранит в шкафу заветные джинсы, в которые обязательно влезет когда-нибудь. Однажды Лена знакомится с мужчиной, который тоже борется с зависимостью. Эта встреча становится отправной точкой на пути к взаимоисцелению от расстройств, которые принято скрывать и которые обычно не обсуждают в обществе. Роман «Голод» раскрывает порочный круг недостижимых стандартов, навязанных миром медиа и социальных сетей, ненависти к себе и гнетущего одиночества, которые скрыты за благополучным фасадом позитива, карьеризма и культа здоровья. Это пагубное мышление передается из поколения в поколение, с ранних лет вгоняя девочек, девушек, женщин в жесткие стандарты цифр: килограммы – сантиметры – калории. Книга особенно терапевтична, поскольку рассказывает не только о болезни, но и об опыте её исцеления, поиска и (нахождения!) красоты в себе. Светлана Павлова – писательница, которую критики называют «голосом нового поколения», резидентка Дома творчества Переделкино, выпускница «Creative Writing School» и «WLAG», а также магистратуры «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ. По просьбе автора, нетолстый роман «Голод» тонко и искренне исполнила молодая, яркая актриса театра и кино Лиза Янковская. Светлана Павлова так поясняет свой выбор: «У Лизы потрясающий голос… Мне бы хотелось, чтобы мысли героини именно такой голос и озвучивал – спокойный, размеренный, местами ироничный». Уже проданы права на экранизацию романа – успейте послушать книгу! «В нашей стране особенные отношения с едой. Еда для старшего поколения была тем, через что проявляли и демонстрировали заботу. Одновременно с этим стереотипы в кино и журналах требуют от женщины быть той, кем она не является. Героиня этого текста оказалась в прокрустовом ложе современной культуры. А эта история – яростная попытка освободиться от всего, что заставляет женщину ненавидеть себя»,– Оксана Васякина «Это я/мы стоим перед зеркалом и ненавидим себя. Но если из этого кошмара выбралась героиня, значит, есть надежда и у нас», – Марина Степнова Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Голод слушать на видеосервисе Wink.