Голод. Кнут Гамсун (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Кнут Гамсун (1859—1952) – норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 год. "Голод" – первый роман норвежского писателя Кнута Гамсуна, полное издание которого появилось в 1890 году. Это произведение, включающее многочисленные автобиографические детали, принесло начинающему писателю европейскую известность. Безымянный герой, от лица которого ведётся повествование,– нищий молодой человек, пытающийся заработать написанием статей в газеты. Денег, которые он получает за одну заметку, хватает только на несколько дней, а продавать чаще одной в неделю ему не удаётся, поскольку темы, которые он избирает, слишком сложны для массового читателя. Несмотря на сложные обстоятельства герой не изменяет своим принципам – он не может писать плохие тексты и возненавидеть общество.



Голод слушать на видеосервисе Wink.